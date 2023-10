L'olandese ancora una volta davanti a tutti nelle qualifiche sul circuito di Losail, dove potrebbe laurearsi campione del mondo per la terza volta. Cancellati i tempi delle due McLaren, la Ferrari del monegasco guadagna due posizioni. Sainz non va oltre il 12esimo posto in griglia

Sarà ancora una volta Max Verstappen a scattare dalla pole position nel Gran premio del Qatar di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Losail e che potrebbe consegnare all'olandese il terzo titolo di campione del mondo consecutivo. In prima fila, accanto a Verstappen, ci sarà la Mercedes di George Russell, dopo la cancellazione dei tempi delle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che avevano chiuso il Q3, rispettivamente, con il secondo e il quarto tempo.

Quinta e 12esima le Ferrari di Leclerc e Sainz

Partirà, dunque, quinta la Ferrari di Charles Leclerc, che aveva inizialmente stampato il settimo tempo in pista, preceduta da Lewis Hamilton e Fernando Alonso, che comporrranno a loro volta la seconda fila. L'altra Ferrari di Carlos Sainz, eliminato al Q2, scatterà dalla 12esima posizione. La gara sprint di sabato, in onda dalle 19.30 su Sky Sport Formula 1, potregge già aritmeticamente consegnare il titolo al campione del mondo in carica su Red Bull, che avrà in ogni caso a disposizione un secondo match point domenica.