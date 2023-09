Gravina: "Figc valuta margini per causa a Mancini per risarcimento"

La Figc avvia l'iter per valutare quali margini legali vi siano per una causa di risarcimento ai danni di Roberto Mancini, dopo che l'ex ct della Nazionale ha deciso di rinunciare al suo incarico per sedere sulla panchina dell'Arabia Saudita. Lo ha annunciato al termine del consiglio federale il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. La volontà, dunque, è quella di capire i margini di successo o soccombenza in un eventuale causa dopo un addio arrivato come un fulmine a ciel sereno, visto che nemmeno dieci giorni prima delle dimissioni, Mancini era stano nominato anche coordinatore delle nazionali U20 e 21.