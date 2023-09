Eurovolley: Italia-Olanda 3-2, azzurri in semifinale

L'Italvolley è in semifinale agli Europei di pallavolo grazie alla vittoria contro l'Olanda al quinto set 3-2. Ad attendere ora gli azzurri a Roma per contendersi la finale ci sarà la Francia

L'Italia del volley è in semifinale del campionato europeo. Gli azzurri di Ferdinando De Giorni hanno battuto ai quarti di finale al PalaFlorio di Bari l'Olanda per 3 set a 2 (19-25; 25-17; 25-16; 23-25; 15-12) in un match avvincente e ricco di colpi di scena. Giovedi' 14 la semifinale a Roma (al PalaEur) con l'Italia che sfidera' la Francia.