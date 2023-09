Parigi 2024, Macron: non potrà esserci bandiera russa

Il presidente francese ha parlato della situazione legata alla Russia in vista delle Olimpiadi che si svolgeranno nel 2024, dal 26 luglio all'11 agosto: "Non ci potrà essere la bandiera russa ai Giochi di Parigi, credo che su questo siamo tutti d'accordo"

Messaggio chiaro da parte di Macron: "Ovviamente, non ci potrà essere la bandiera russa ai Giochi di Parigi, credo che su questo siamo tutti d'accordo. Perché la Russia, come Paese, non ha un posto alle Olimpiade in un momento in cui ha commesso crimini di guerra, o ha deportato dei bambini". Così il presidente francese, Emmanuel Macron, in un'intervista a L'Equipe dedicata al 2024 "anno dell'orgoglio francese".