Mondiali scherma, medaglia d'argento per la squadra di spada femminile

E' medaglia d'argento per le azzurre della scherma. Il torneo dell'Italia femminile di spada ai Mondiali di scherma in corso a Milano finisce con il secondo posto sul podio. La squadra azzurra, composta da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola, è stata infatti sconfitta per 32-28 nella finale per l'oro dalla Polonia. Si tratta dell'ottava medaglia di questa rassegna iridata per l'Italia, che permette di eguagliare il risultato dei Mondiali 2022 in Egitto.