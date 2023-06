Spezia-Verona 1-3: i veneti vincono lo spareggio salvezza. Liguri in B

L'Hellas Verona resta in Serie A, lo Spezia retrocede in B dopo tre stagioni. Al Mapei Stadium si è giocato lo spareggio salvezza tra la squadra di Zaffaroni e i liguri di Semplici. Le due squadre sono arrivate al match finale appaiate al terz’ultimo posto dopo 38 giornate di campionato ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). I gol tutti nel primo tempo: per l'Hellas doppietta di Ngonge e rete di Faraoni, di Ampadu il momentaneo 1-1 dello Spezia. Già retrocesse anche Sampdoria e Cremonese. Resta in B il Bari, sconfitto in casa dal Cagliari per 0-1.

La cronaca di Spezia-Verona

Il Verona sblocca subito il risultato: dopo 5 minuti Lazovic mette al centro per Faraoni, che con il piatto destro batte Dragowski. Al 15’ lo Spezia pareggia con un destro potente di Ampadu dal limite dell'area, con la palla che sbatte sulla traversa e s’infila in porta. Il Verona torna in vantaggio al 26’: piatto destro di Ngonge. Al 38’ ancora Ngonge: punta Ampadu, calcia e, complice la deviazione del gallese, batte Dragowski. Il primo tempo finisce 3-1 per il Verona, che con questo risultato rimarrebbe in A. Nella ripresa i liguri si avvicinano al secondo gol al 49’ grazie a un colpo di Montipò in allungo su Zurkowski ma la palla non entra in porta. Poi, al 51’, Ngonge si avvicina alla tripletta della serata ma anche questo tentativo fallisce. Una decina di minuti dopo dalla curva dello Spezia parte il lancio di fumogeni: la partita è sospesa per qualche momento. Al 70’ è rigore per lo Spezia, dopo che Faraoni usa le mani per togliere la palla dalla porta su pallonetto di Shomurodov. Tira Nzola, parato da Montipò. Negli ultimi 20’ la sfida non si sblocca e si passa a sei minuti di recupero. L’atmosfera è tesa: cadono di nuovo fumogeni in campo. I liguri ci provano in tutti i modi ma non segnano più e retrocedono in B.

Il tabellino di Spezia-Verona 1-3

5' Faraoni (V), 15' Ampadu (S), 26' e 38' Ngonge (V)



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisnieski (8' s.t. Verde), Ampadu, Nikolaou; Ferrer (38' s.t. Agudelo), Bourabia, Esposito (38' s.t. Cipot), Zurkowski (20' s.t. Kovalenko), Reca; Shomurodov, Nzola. All.: Semplici

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani (40' s.t. Coppola), Hien, Davidowicz (14' s.t. Cabal); Faraoni, Tameze, Sulemena, Depaoli; Ngonge (31' s.t. Terracciano), Lazovic (14' s.t. Verdi); Djuric (31' s.t. Gaich). All.: Zaffaroni

Espulsi: Faraoni (V) al 20' s.t. per comportamento non regolamentare

Ammonti: Hien (V), Depaoli (V), Davidowicz (V), Ngonge (V), Reca (S) per gioco scorretto