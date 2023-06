Roland Garros, Sonego e Musetti agli ottavi di finale

Per la settima volta nell’era Open l’Italia qualifica due giocatori agli ottavi di finale al Roland Garros. Saranno Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti a rappresentare il nostro Paese, dopo aver sconfitto rispettivamente Rublev e Norrie. L’impresa di giornata è stata soprattutto quella di Sonego: il torinese è riuscito a battere il numero 7 del mondo al termine di una partita tutta in bilico e malgrado due set di svantaggio. Sconfitta in campo invece per Fabio Fognini, che dopo quattro ore di gioco si è dovuto arrendere all'austriaco Sebastian Ofner.

Il match di Sonego

Lorenzo Sonego si è qualificato agli ottavi di finale del Roland Garros, battendo in rimonta al quinto set il russo Andrey Rublev, n.7 del ranking mondiale, col punteggio di 5-7, 0-6, 6-3, 7-6, 6-3. “Mi sentivo molto vicino a lui - ha spiegato il torinese - sentivo di poterlo brekkare e questo mi ha trasmesso una grande fiducia. Sapevo che sarebbe bastato poco per ribaltarla. È già capitato anche ad altri di perdere un set per 6-0 e poi comunque riuscire a vincere. Ma oggi per farlo ho dovuto fare il massimo e giocare una grandissima partita". Poi ha aggiunto: “Sicuramente le esperienze fatte in questi anni negli Slam mi hanno aiutato, soprattutto le partite perse mi consentono di affrontare oggi le difficoltà in un altro modo. Lottare e crederci sempre". L'azzurro, attuale n.48 Atp, affronterà al prossimo turno il russo Karen Khachanov (n.11).

Il match di Musetti

Musetti ha invece sconfitto per 6-1, 6-2, 6-4, in due ore e otto minuti di gioco, il britannico Cameron Norrie, numero 13 del mondo. Ora ad aspettarlo sarà una sfida contro Carlos Alcaraz, il numero 1 del mondo, oppure contro il canadese Denis Shapovalov.