Targa Florio 2023, percorso e programma

Il campionato italiano assoluto Rally Sparco 2023, torna per il terzo atto della stagione per il rally Targa Florio, in programma venerdì 5 e sabato 6 maggio. Si corre sulle strade della provincia di Palermo, per l'edizione numero 107 di una delle gare automobilistiche più longeve del mondo. Sono 216 le vetture alla partenza, in testa le 66 auto moderne divise in due gare, una per il campionato, l'altra per l'apertura della Coppa Rally di 8^ Zona ACI Sport. Sfilano anche le leggende che si contenderanno il terzo round del campionato italiano Rally Auto Storiche.