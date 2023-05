Serena Williams incinta, aspetta il secondo figlio

L'annuncio è avvenuto all’evento più glamour di New York. L’ex fuoriclasse del tennis accompagnata da suo marito è apparsa in dolce attesa

A sei anni dalla nascita della piccola Alexia Olympia Ohanian Jr, Serena Williams è pronta a diventare di nuovo mamma. E’ stata la stessa campionessa americana di tennis, soprannominata The Queen, ad annunciare la sua seconda gravidanza. L’occasione è stato l’evento più glamour dell’anno, il famoso Met Gala, organizzato dalla rivista Vogue, al Metropolitan Museum of Art di New York. Sfoggiando un abito nero firmato Gucci , l’ex tennista 41enne ha sfilato insieme al marito Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit mostrando il pancione a tutti. Confermato il lieto evento con un post su Instagram in cui si legge: "Ero così eccitata quando Anna Wintour ci ha invitato tutti e 3 al Met Gala".