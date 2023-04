Atp Barcellona, Sinner si ritira per infortunio: Musetti in semifinale

Sport

Altoatesino, un passato da sciatore, nel 2020 raggiunge i quarti di finale al Roland Garros, più giovane tennista italiano di sempre a essersi spinto così avanti in un Major. Ad aprile 2021 arriva la prima finale in un Masters 1000, a Miami e ad agosto è il primo italiano a vincere a Washington. Nel 2022 raggiunge i quarti a Wimbledon ma perde contro Djokovic. Nel 2023 la vittoria nel'Atp 250 di Montpellier, poi due sconfitte in finale contro Medvedev a Rotterdam e Miami A cura di Federica Villa