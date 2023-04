Napoli-Milan, dove vedere gara di Champions League in tv e streaming

Appuntamento al Maradona per il ritorno dei quarti, dopo l'1-0 per i rossoneri della scorsa settimana firmato da Bennacer. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Spalletti ritrova Osimhen, Pioli non cambia

Rispetto al match del 12 aprile, l'allenatore del Napoli ritrova Osimhen dal primo minuto, ma dovrà fare i conti con le pesanti assenze per squalifica di Anguissa e Kim. Pronti Ndombele, favorito su Elmas, e Juan Jesus. Unico ballottaggio sembra essere quello tra Politano e Lozano. Nel Milan, Pioli pare orientato a confermare l'undici di partenza di San Siro, con Bennacer a galleggiare sulla linea dei trequartisti e Brahim Diaz più largo a destra per sfruttare il suo spunto in velocità. Davanti, come al solito, Giroud e Leao.

Dove vedere il ritorno dei quarti di Champions League

Calcio d'inizio alle 21 agli ordini del direttore di gara polacco Marciniak. Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e in streaming su NOW.