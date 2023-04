Ciclismo, al via il Tour of the Alps 2023: tappe e percorso

Le 19 squadre partecipanti si sfideranno nelle cinque tappe, con un percorso totale di 752 chilometri e quasi 15mila metri di dislivello ascolta articolo Condividi

La 46esima edizione del Tour of the Alps è partita oggi da Rattenberg, in Tirolo, e fino a venerdì 21 aprile l'evento propone cinque giornate di ciclismo per con le 19 squadre partecipanti che si sfideranno nelle cinque tappe per un percorso totale di 752 chilometri e quasi 15mila metri di dislivello.

La prima tappa La prima tappa si snoda esclusivamente su suolo tirolese, da Rattenberg ad Alpach, per un totale di 127,5 km. Nella prima parte il percorso procede lungo la Valle dell'Inn su un ampio circuito che si ripete due volte. Dopo i primi 75 chilometri pianeggianti, la tappa diventa sempre più difficile - con la classifica delle montagne sul Brandenberg, la salita a Reith im Alpbachtal e la classifica delle montagne Kerschbaumer Sattel, che presenta diverse sezioni con pendenze a due cifre. La discesa che segue non è molto veloce, ma non è da sottovalutare a causa della strada stretta e dei numerosi tornanti. Dopo un breve tratto pianeggiante, gli ultimi quattro o cinque chilometri sono di nuovo in salita, con l'ultimo chilometro che diventa più ripido. leggi anche Bergamo, muore ex campione mountain bike Dario Acquaroli: forse malore

Il percorso del Tour of the Alps Quella di martedì 18, da Reith im Alpbachtal a Renon, (165,2 Km) è la frazione più lunga (165 chilometri), ed entrerà in territorio altoatesino in località Passo del Brennero, prima di affrontare le salite in rapida di Barbiano e Monte di Mezzo. Il giorno successivo, la carovana ripartirà da Renon per arrivare in Trentino, a Brentonico San Valentino. L'ultima tappa, con partenza da Cavalese e arrivo a Brunico, sarà caratterizzata dalla salite in partenza del Passo Lavazé, tetto del Tour of the Alps con i suoi 1808 metri. Dopo un primo transito sul traguardo di Brunico, gli atleti si giocheranno le ultime chance sulla salita e la discesa di Riomolino. approfondimento Tour de France 2023, presentato a Parigi il nuovo percorso