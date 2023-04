Euro 2032, Italia si candida a ospitare Europei di calcio in 10 stadi

Sport

Marcello Lippi, oggi l’ex mister di Juve e Nazionale compie 75 anni

Il tecnico viareggino è l'indimenticabile ct che ha guidato gli Azzurri alla vittoria dei Mondiali del 2006, la quarta Coppa del Mondo dell'Italia calcistica. Nel suo palmares anche la Champions League conquistata come allenatore bianconero. In carriera anche tante altre esperienze più o meno esaltanti, come la Sampdoria e la Pistoiese da calciatore e la guida dalla panchina di Inter, Napoli e Atalanta, oltre all’avventura in Cina

Compie oggi 75 anni una vera e propria icona del calcio italiano, Marcello Lippi, ex difensore e poi ex allenatore di squadre come Atalanta, Napoli, Inter e soprattutto Juventus, oltre alla Nazionale italiana, con la quale ha conquistato nel 2006 il quarto titolo mondiale. Lippi, nato a Viareggio il 12 aprile 1948, resta ancora oggi uno degli allenatori più celebrati della storia recente del calcio italiano

BANDIERA DELLA SAMP – La carriera del difensore Marcello Lippi, professione libero, si lega soprattutto a un solo club, la Sampdoria, con la quale esordisce in serie A nel 1970. Ci resta nove stagioni e ne diventa anche il capitano, pure in serie B dove i doriani scendono per ben due volte. Contribuisce anche alla prima storica volta della Pistoiese in Serie A, nella quale resta sia nel 1979, anno della promozione, che nel 1980, quando gli arancioni ritornano tra i cadetti (in foto con Giovanni Lodetti alla Samp)