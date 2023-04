“Trofeo Monte Grappa”, i moderni “Icaro” si sfidano in volo

Saranno 150 i parapendisti e 80 i deltaplanisti, impegnati in cinque task, protagonisti nella 37esima edizione dell'evento che si svolgerà dal 5 al 10 aprile. I professionisti del settore si sfideranno e saranno visibili dai Colli Asolani ai colli vicentini (Malo, il Monte Carega e il Monte Pasubio a ovest) per decine di chilometri nel cielo

In volo dai Colli Asolani ai monti vicentini, per un evento che attira decine di migliaia di persone pronte ad osservare il cielo colmo di vele e colori. E’ quasi tutto pronto per il “Trofeo Montegrappa”, il summit mondiale che vede protagonisti 150 parapendisti e 80 deltaplanisti impegnati in cinque task (per viaggi da oltre cento chilometri) e che, quest’anno, si svolgerà dal 5 al 10 aprile, per la sua 37esima edizione.

Duecentotrenta moderni “Icaro” in volo

Chi osserverà il cielo del Monte Grappa, proprio nei giorni di Pasqua, potrà osservare uno spettacolo davvero particolare. Saranno, come detto, duecentotrenta, i moderni “Icaro” pronti a spiccare il volo per l’evento che ogni anno raduna il meglio del parapendio e del deltaplano mondiale, sfruttando le correnti ascensionali uniche a livello europeo, ma anche per cimentarsi in sfide lunghe anche più di cento chilometri nella cornice delle Prealpi trevigiane e vicentine, intorno al Massiccio del Monte Grappa. Il Trofeo, fondato nel 1982, prevede anche una serie di eventi outdoor per il pubblico e un’expo per gli appassionati del volo libero.

Il programma della gara

Tra i momenti più spettacolari, quelli relativi alle fasi di decollo e atterraggio. Il programma prevede il volo da mezzogiorno alle cinque di pomeriggio circa, con i piloti che saranno visibili dai Colli Asolani ai colli vicentini (Malo, il Monte Carega e il Monte Pasubio a ovest) per decine di chilometri nel cielo. Gli atterraggi ufficiali saranno a San Giacomo a Romano d'Ezzelino, Garden Relais, Paradiso e San Pierin a Borso del Grappa. I punti di decollo ufficiali invece, corrispondo alle aree sulle Antenne di Forcella Mori Conco-Lusiana, Col Campeggia a Romano d'Ezzelino. “Questa, peraltro, sarà a suo modo una edizione storica. Dopo anni, torneranno infatti a gareggiare assieme parapendii e deltaplani”, ha commentato Gianluca Soncin, presidente dell’Asd Volo Libero Montegrappa, associazione attiva dal 1979 che organizza l’evento. “La partecipazione è limitata a 150 piloti di parapendio tra i migliori del panorama internazionale e a 80 piloti di deltaplano, 230 professionisti in tutto che durante le cinque giornate di gara si sfideranno tra loro per conquistare le “boe” definite dalla commissione di gara e atterrare nel più breve tempo possibile”. La classifica finale, data dalla somma dei risultati, permette di ottenere punteggio valevole per il ranking mondiale.

L’importanza del volo libero

Ma il Trofeo sarà occasione anche per altro. L’indotto economico locale in riferimento al volo è significativo, se si pensa che l’attività sportiva vale circa il 13% del Pil dell’intero Comune di Borso, considerato dagli addetti ai lavori una sorta di capitale europea per il settore. Anche per questo motivo, nei giorni di sabato e domenica, presso l'atterraggio del Garden Relais a Borso del Grappa, il Consorzio Turistico Vivere il Grappa ha infatti organizzato il “Testival” del volo. Per l’edizione 2023 hanno aderito 12 espositori di famosi brand del settore: Gingliders, Swing Italia, Sport Professional, Infinity Fly, Eagles Point, Macpara, Supair, Bgd, Aire Cornizzolo, Linea In Flow Paragliders, Nova Italia e Gebomountain. Sarà una vera e propria fiera delle attrezzature per il volo libero, pensata anche per il pubblico dei non addetti ai lavori.