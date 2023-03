F1 Gp Australia: orari e dove vedere prove, qualifiche e gara

Dall’alba al tramonto, domenica 2 aprile sarà una giornata in cui i motori saranno protagonisti assoluti, con la gara di Formula 1 al via in Australia alle 7 del mattino e quella della MotoGP in programma alle 19 di sera

Un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, su Sky e in streaming su NOW, con il terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 e il secondo di MotoGP, ai quali si aggiunge la tappa in Texas della NTT IndyCar Series. Dall’alba al tramonto, domenica 2 aprile sarà una giornata in cui i motori saranno protagonisti assoluti, con la gara di Formula 1 al via in Australia alle 7 del mattino e quella della MotoGP in programma alle 19 di sera.