Morto in un incidente Iuri Lapicus, stella italiana della MMA

Lutto nel mondo delle arti marziali miste: ha perso la vita a 27 anni il campione di MMA Iuri Lapicus, a causa di uno grave schianto in moto avvenuto a Milano venerdì. Il ragazzo è deceduto all'ospedale Niguarda dopo tre giorni di coma. Di origini moldave, italiano d’adozione, Lapicus in carriera aveva disputato 16 incontri da professionista vincendone 14.

L'incidente

Il tragico incidente costato la vita al campione 27enne è avvenuto intorno alle 12 del 17 marzo nell'hinterland nord ovest di Milano, dove sono accorsi 118 e polizia locale. Sembra che Lapicus sia caduto dalla moto senza scontrarsi con altri mezzi. Soccorso in coma, è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Soccorsa anche una donna di 69 anni, che è stata accompagnata in ospedale sotto choc: la moto del campione avrebbe urtato la sua auto.