F1, Test Bahrain 2023 dal 23 al 25 febbraio: orari e dove vederli

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli: presentati team e monoposto, la Formula 1 si avvia verso l'inizio della nuova stagione: sarà tutta in esclusiva Sky Sport. Allora mettiamoci comodi e... "Godiamoci la corsa". Il via il 5 marzo in Bahrain, dove dal 23 al 25 febbraio seguiremo in diretta anche i test pre campionato su Sky Sport F1. Ma c'è una novità: quest’anno la tre giorni invernale di test in Bahrain sarà trasmessa in chiaro anche sul canale YouTube di Sky Sport F1. L’appuntamento è fissato quindi anche sulla piattaforma streaming con gli appassionati alle ore 7.55 di giovedì 23 febbraio. Alcuni istanti dopo la pit-lane del circuito di Manama si aprirà, lasciando libera la pista per i venti piloti che si contenderanno il titolo iridato nelle 23 tappe previste dal calendario 2023.