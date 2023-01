Calcio, Roberto Martinez é il nuovo ct del Portogallo

Sarà lo spagnolo Roberto Martinez il nuovo commissario tecnico della nazionale portoghese. Dopo sei anni alla guida del Belgio, Martinez torna nella penisola iberica per sostituire Fernando Santos. L'ufficialità è stata data dalla Federcalcio lusitana con un comunicato sul sito. Per lui un contratto fino al 2026. Smentite così le voci che vedevano José Mourinho, attuale allenatore della Roma, prendere il posto del connazionale.

Il ciclo si è così chiuso il 1° dicembre, con le dimissioni volontarie subito dopo l'eliminazione del Belgio ai gironi dei Mondiali in Qatar.

Una storia lunga sei anni in Belgio. Assunto il compito di selezionatore nel 2016, Martinez prese il comando della squadra prima si nel ranking Fifa ma "incapace di vincere", arrivò a un passo dalla finale dei Mondiali del 2018 in Russia, perdendo contro la Francia, poi vincitrice del torneo, conquistando il terzo posto. Seguì l'Europeo 2020 dove "Les Diables Rouges" furono eliminati dall'Italia ai quarti. Eliminati dall'Italia anche alla finale di Nations League, dove chiuse al quarto posto.

Il caso CR7

La prima sfida per l'allenatore 49enne sarà quella di definire il ruolo di

Cristiano Ronaldo, che dopo un Mondiale pieno di polemiche, è da pochi giorni passato al club saudita Al-Nassr.

"Inizierò con il gruppo di 26 giocatori che hanno partecipato alla Coppa del Mondo e Cristiano Ronaldo è uno di loro", ha detto Martinez in conferenza stampa, aggiungendo che prenderà le sue decisioni "sul campo" e "non in un ufficio".