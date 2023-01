Addio a Gianluca Vialli, l'abbraccio con Mancini all'Europeo. VIDEO

In queste ore di forte commozione per l'addio a Gianluca Vialli, una delle istantanee più belle della sua carriera, dentro e fuori dal campo, è senza dubbio l'abbraccio dopo il trionfo europeo del 2020 in Nazionale con l'eterno amico Mancini. Gli Azzurri si sono appena imposti ai rigori contro l'Inghilterra e l'ex attaccante e capo delegazione della Figc si lascia andare a un festeggiamento intimo che corona un rapporto che va oltre al mondo del calcio (ADDIO A LUCA VIALLI).