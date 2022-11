Champions League, gol e highlights delle partite di oggi

I partenopei superati per 2-0 ad Anfield Road. Per la differenza reti mantengono però il primato nel girone A. I nerazzurri di Inzaghi vengono sconfitti per 2-0 a Monaco dal Bayern, ma erano già matematicamente secondi indipendentemente dal risultato ascolta articolo Condividi

Il Napoli conquista il primo posto nel girone A di Champions League. Nonostante la sconfitta per 2-0 sul campo del Liverpool, infatti, grazie alla rete di Salah all'88' e di Nunez al decimo minuto di recupero, la squadra allenata da Spalletti mantiene la leadership nel girone A grazie alla migliore differenza reti rispetto agli inglesi. Terzo nel girone l'Ajax, che scende in Europa League. L'Inter invece perde per 2-0 sul campo dei tedeschi del Bayern Monaco, grazie a una rete per tempo di Pavard e Choupo-Moting. Il risultato era comunque ininfluente per i nerazzurri che erano già matematicamente qualificati come secondi nel girone C. Terzo posto per il Barcellona che scivola in Europa League. Queste le prime otto qualificate dei gironi agli ottavi della Champions League: Napoli, Liverpool, Porto, Bruges, Bayern Monaco, Inter, Tottenham e Eintracht. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).

La cronaca di Liverpool-Napoli approfondimento Napoli-Rangers 3-0: gli highlights della partita di Champions Gara molto equilibrata e combattuta sin dalle prime battute di gioco, con i reds che tentano subito di alzare i giri del proprio motore creando la prima chance al 5': Salah inventa per Curtis Jones, che scavalca Meret in uscita con un leggero tocco sotto mettendo però alto sulla traversa. A ridosso della mezz'ora è ancora l'egiziano a scappare in velocità servendo poi a rimorchio Thiago Alcantara, respinto in tuffo da un attento Meret, bravissimo ad ipnotizzare anche Salah a tu per tu a ridosso dell'intervallo (possibile gol che sarebbe stato annullato per fuorigioco). Rete del vantaggio che invece troverebbe il Napoli ad inizio ripresa targata Ostigard, punito però per un offside millimetrico sulla punizione calciata da Kvaratskhelia, che qualche minuto più tardi spaventa Alisson con un mancino al volo leggermente deviato. Nel finale il Liverpool la sblocca grazie alla ribattuta sotto porta di Salah, che beffa Meret dopo un salvataggio dello stesso portiere su un colpo di testa di Nunez. Prima del triplice fischio c'è spazio anche per la gloria personale di Nunez che, come Salah, mette dentro da due passi dopo un'altra parata di Meret su un tentativo di Van Djik. Il tabellino di Liverpool-Napoli 2-0 (HIGHLIGHTS) Gol: 88' Salah, 98' Nunez LIVERPOOL (4-4-2): Alisson; Alexander-Arnold (42' st Ramsay), Van Dijk, Konatè, Tsimikas; Thiago Alcantara (42' st Bajetic), Fabinho, Milner (3' st Elliott), Jones (27' st Nunez); Salah, Firmino (42' st Carvalho). All. Klopp. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka (37' st Zielinski), Ndombelè (44' st Raspadori); Politano (24' st Lozano), Osimhen (44' st Simeone), Kvartskhelia (37' st Elmas). All. Spalletti. Ammoniti: Konatè, Nunez, Alexander Arnold

La cronaca di Bayern Monaco-Inter approfondimento Inter-Viktoria Plzeň 4-0: gli highlights della partita di Champions Per la sfida con la capolista Inzaghi cambia e in avanti inserisce Lautaro e Correa, con Bellanova e Gosens sulle fasce e Asllani in regia con Gagliardini e Barella a supporto. Mentre Nagelsman opta per Choupo-Moting unica punta, Gravenberch alle sue spalle, Mané e Coman esterni. L'Inter parte bene all'8' Barella impegna Ulreich con un tiro da fuori area. Lo stesso centrocampista ec Cagliari si ripete al 9' con il tiro, respinto con le mani da Mané. Ma dopo il controllo del Var l'arbitro, dopo aver rivisto a lungo le immagini, non concede calcio di rigore all'Inter giudicando le mani dell'attaccante dei tedeschi a protezione del viso. Il Bayern risponde al 13' con un tiro di Choupo-Moting murato, e con la conclusione centrale di Kimmich. Al 27' ancora la squadra di Inzaghi pericolosa: cross rasoterra di Gosens, e Lautaro in scivolata da pochi passi non inquadra la porta. Al 32' i tedeschi passano: corner di Kimmich, Lautaro scivola e lascia strada a Pavard che di testa batte Onana. Sul finire di primo tempo ancora Bayern vicino al gol con Coman che fa tutto da solo e conclude da fuori area, ma Onana si rifugia in corner. Al 27' ancora la squadra di Inzaghi pericolosa: cross rasoterra di Gosens, e Lautaro in scivolata da pochi passi non inquadra la porta. Al 32' i tedeschi passano: corner di Kimmich, Lautaro scivola e lascia strada a Pavard che di testa batte Onana. Sul finire di primo tempo ancora Bayern vicino al gol con Coman che fa tutto da solo e conclude da fuori area, ma Onana si rifugia in corner. Nella ripresa la gara si addormenta con l'Inter che non riesce a rendersi pericolosa. Poi al 63' Choupo-Moting insacca da distanza ravvicinata, ma la rete viene annullata per un netto fuorigioco. Ma il gol è solo rimandato. Al 72' suggerimento di Davies per Choupo-Moting che da fuori area batte Onana per il 2-0. Al 93' Inter vicina al gol ma sul traversone di Asllani, Dzeko colpisce al volo di destro ma Ulreich risponde presente e chiude imbattuto la sfida. Il tabellino di Bayern Monaco-Inter 2-0 (HIGHLIGHTS) Gol: 32' Pavard, 72' Choupo-Moting

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ullreich; Mazraoui (20' st Musiala), Pavard, Upamecano (1' st Davies), Stanisic; Kimmich, Sabitzer; Coman (31' st Wanner), Gravenberch, Mané (20' st Gnabry); Choupo-Moting (28' st Tel). All.:Nagelsmann. INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij (31' st Skriniar), Acerbi; Bellanova, Barella (15' st Mkhitaryan), Asllani, Gagliardini (15' st Calhanoglu), Gosens; Lautaro (15' st Dzeko), Correa (31' st Carboni). All.: Inzaghi. Ammoniti: Sabitzer, Stanisic, Gosens, Carboni e Kimmich per gioco falloso