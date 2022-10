Maradona, all'asta il pallone di Argentina-Inghilterra della "Mano de Dios"

Sport

Sotheby’s ha battuto l’oggetto all’asta per 9,3 milioni di dollari. Si tratta del nuovo record di spesa per un cimelio sportivo. L’acquirente è rimasto anonimo. Ora potrà entrare in possesso della maglietta che il Pibe de Oro indossò nel quarto di finale del mondiale ’86 tra Argentina e Inghilterra, il match in cui segnò il celebre gol di mano e l’altrettanto iconico gol in cui superò mezza squadra avversaria