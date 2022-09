Devis Mangia sospeso: l'allenatore di Malta è accusato di molestie

L'ex commissario tecnico dell'Under 21 italiana non è andato in panchina durante l'ultima amichevole della sua Nazionale. La Federcalcio maltese indaga sulla "segnalazione di una presunta violazione delle politiche federali". Per i media locali un giocatore avrebbe registrato le avance ricevute

Nuovi guai per Devis Mangia. Il tecnico italiano, che dal 2019 è alla guida della Nazionale di calcio di Malta, è stato "temporaneamente sospeso" dalla federcalcio maltese (Mfa) e non è andato in panchina nel corso dell'amichevole contro Israele nello stadio nazionale di Ta Qali. La Mfa, in una nota, si è limitata ad annunciare che la decisione è stata presa "a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle politiche federali", senza ulteriori dettagli e specificando che è prevista una riunione per approfondire il caso.

Accusato da un giocatore secondo i media maltesi

Secondo i media maltesi l'ex commissario tecnico dell'Under 21 italiana, 48 anni, sarebbe stato denunciato da un calciatore della nazionale per molestie sessuali ed esisterebbe una registrazione delle avance. Secondo il sito Lovin' Malta, il calciatore - uno dei più importanti della nazionale maltese - avrebbe denunciato di aver ricevuto "ripetute avance". La versione online di MaltaToday ricorda che Mangia è stato al centro di altri due casi controversi. Nel 2016, quando era alla guida dell'Ascoli, fu allontanato e il 13 maggio di quell'anno il quotidiano Il Centro riferì che prima di una partita a Novara "la squadra si sarebbe lamentata per il comportamento del tecnico e un calciatore si sarebbe allontanato dal ritiro per alcune ore".

Indagini interne da parte della Federazione

Fonti della Mfa citate dal 'Times of Malta' riferiscono che la federazione starebbe indagando su presunte molestie di cui Mangia sarebbe stato accusato da un giocatore anche in Romania, quando era alla guida dell'Universitatea Craiova, prima di essere ingaggiato come ct da Malta con un contratto fino a dicembre 2023. Sulla vicenda in Romania, il media romeno Fanatik nel 2021 pubblicò un servizio esclusivo specificando che in quel caso ad accusare il tecnico italiano era stato Răzvan Popa. Alla guida della nazionale maltese, Mangia ha ottenuto risultati sorprendenti per le dimensioni del Paese più piccolo della Ue: una vittoria per 3-0 su Cipro, un pareggio per 2-2 con la Slovacchia e vittorie contro Lettonia e Gibilterra.