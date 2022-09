Guarin dopo l’arresto: "Non è mai troppo tardi per cambiare"

Fredy Guarin torna a far parlare di sé dopo l’arresto da ubriaco per violenza domestica. “Non è mai troppo tardi per cambiare” scrive in lacrime sui social

Viso gonfio e occhi bagnati dalle lacrime. Fredy Guarin , l’ex centrocampista colombiano dell’Inter, si mostra così com’è sui social e parla a cuore aperto ai suoi due milioni di followers. “Da qualche tempo la mia vita sta cambiando enormemente, queste lacrime sono quelle di un uomo pieno di errori, peccati, vizi. Dio mi ha già perdonato e io mi sono perdonato. Non è mai troppo tardi per cambiare. E' la partita più difficile della mia vita”. Dolore e commozione nelle parole di Guarin che torna a farsi vedere dopo un anno e mezzo di carcere per violenze domestiche.

Problemi con l'alcool

A 36 anni Guarin lascia per sempre il mondo del calcio alle sue spalle. A marzo del 2021, già visibilmente sovrappeso, il suo ultimo e unico gol della stagione segnato con i Millonarios. Poi ad aprile l’arresto, in seguito ad una rissa con i genitori, visibilmente ubriaco. Dopo il carcere, il trasferimento in clinica per disintossicarsi dall’alcool. Ma anche lì ha continuato ad aver problemi. “Con quei drink ero ormai mezzo matto, lo hanno visto tutti” ha ammesso l’ex giocatore “quello non sono io, lottare con la polizia è stato l’errore più grande” ha confessato Guarin.