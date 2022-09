Mondiali di ginnastica ritmica, doppio oro per Sofia Raffaeli

La 18enne azzurra conquista il titolo nel cerchio e nella palla. In ques'ultimo attrezzo medaglia di bronzo per l'altra azzurra Milena Baldassarri

Grande Italia ai Mondiali di ginnastica ritmica di Sofia in Bulgaria. Dopo l'oro al cerchio Sofia Raffaeli ha fatto il bis salendo sul gradino più alto del podio anche nell'esercizio con la palla con il punteggio di 34.900. Medaglia di bronzo anche per l'altra azzurra Milena Baldassarri terza con 32.400 dietro alla tedesca Darja Varfolomeev

Storiche medaglie

In una sola serata le medaglie italiane ai Campionati mondiali di ginnastica ritmica sono salite da quattro a sette. Il primo podio iridato della Federginnastica era stato quello di Samantha Ferrari, bronzo alle clavette alla rassegna di Atene nel 1991. Per applaudire la seconda medaglia si sono dovuti attendere ben 27 anni, il bronzo di Alexandra Agiurgiuculese alla palla a Sofia 2018 edizione nella quale Milena Baldassarri si era laureata vicecampionessa al nastro. Lo scorso anno a Kitakyushu in Giappone, Sofia Raffaeli aveva conquistato il bronzo al cerchio.