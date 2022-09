Azzurri campioni del mondo di pallavolo, Mattarella: “Indimenticabile”

Il capo dello Stato si è congratulato con la squadra per la vittoria contro la Polonia che ha riportato l'Italia a vincere dopo 24 anni: "Vi ho guardati dalla prima battuta all'ultima messa in rete". Poi gli atleti hanno incontrato anche il premier Mario Draghi: "Grazie per le emozioni che ci avete regalato, che mi avete regalato ieri sera"

Giornata di incontri istituzionali per gli azzurri della nazionale di pallavolo. I ragazzi dell’Italvolley maschile hanno incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi per le congratulazioni per la vittoria che ha riportato l’Italia in cima al campionato mondiale dopo 24 anni. Al Quirinale, Mattarella ha ricevuto la squadra complimentandosi per la “serata indimenticabile” di ieri, 11 settembre, quando il team ha battuto la Polonia, conquistando per la quarta volta il titolo di campioni del mondo nella storia della pallavolo maschile. Sorridente, Mattarella ha detto alla squadra di averla guardata “dalla prima battuta fino all'ultima messa in rete ai polacchi”. Il presidente della Repubblica ha detto ai campioni di aver letto, a inizio torneo, “che eravate una squadra giovane che avrebbe usato la competizione per fare esperienza... È stata una magnifica dissimulazione". Il capo dello Stato ha poi ironizzato: "Anche il primo set era nelle vostre mani, ma averlo consegnato ai polacchi è stato un gesto di cortesia per gli sportivissimi polacchi".