F1, Gp Monza: pole alla Ferrari di Leclerc. GLI HIGHLIGHTS

Il pilota della Ferrari domani scatterà davanti a Russell e Norris. Verstappen secondo in pista ma costretto a partire quarto dopo la penalizzazione. Penalità anche per Hamilton e Sainz che scatteranno dal fondo

Charles Leclerc, con la Ferrari, domani partirà dalla pole position nel Gp d'Italia della Formula 1, a Monza. Il monegasco ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche (1'20'161''), precedendo Max Verstappen, che ha fatto segnare il secondo tempo. Il pilota della Red Bull partirà però più indietro nella griglia (quarto), per una penalizzazione. Domenica alle 15 il GP in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno anche in 4K e in streaming su NOW.