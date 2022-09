Premier League sospesa nel weekend per morte della Regina Elisabetta

Anche il calcio si ferma per onorare la memoria della regina Elisabetta II, scomparsa a 96 anni dopo evere regnato per 70 . In una riunione svoltasi in mattinata, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà. "Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera", si legge in una nota.

Si fermano anche le serie inferiori

approfondimento

Morte Regina Elisabetta, cosa succede ora: le tappe fino al funerale

"Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l'hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa", ha aggiunto Richard Masters, amministratore delegato della Premier League. Non solo la massima divisione, ma anche tutti i campionati professionistici inglesi hanno deciso di non scendere in campo questo fine settimana, in segno di lutto per la morte della regina.