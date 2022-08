Calcio, Benzema giocatore dell'anno Uefa. Ancelotti miglior mister

L’attaccante francese del Real Madrid premiato a Istanbul durante il sorteggio della fase a gironi di Champions. Dietro di lui De Bruyne e Courtois. Riconoscimento anche per il tecnico emiliano, primo nella storia a vincere per quattro volte la coppa dalle grandi orecchie

Karim Benzema del Real Madrid è stato votato giocatore dell'anno Uefa per la stagione 2021/22. Il riconoscimento è stato annunciato durante il sorteggio della fase a gironi di Champions League, che si è svolto a Istanbul. Premiato anche il suo tecnico, Carlo Ancelotti, che è stato nominato allenatore dell’anno dopo essere diventato il primo coach a vincere per quattro volte la coppa dalle grandi orecchie.

"Sono molto contento di essere qui. Prima di tutto voglio ringraziare il mio club, il presidente, l'allenatore e tutti i miei compagni. Senza di loro non avrei mai vinto. Queste le parole di Benzema al ritiro del premio. “È la prima volta che vinco questo trofeo ma per me la cosa più importante è vincerlo con la squadra". Sull’altro premiato, il suo tecnico Carlo Ancelotti, il calciatore si è espresso così: “È il miglior allenatore del mondo: va d'accordo con tutti, ci dà fiducia e ci dice cosa fare prima di ogni partita".

Ancelotti da record

"Grazie alla Uefa per questo premio, mi dà l’opportunità di ringraziare Arrigo Sacchi, che è stato un insegnante fantastico all'inizio della mia carriera". Così invece Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano, primo nella storia a vincere per quattro volte la massima competizione continentale per club, ha ricevuto 526 punti nello speciale sondaggio con allenatori e giornalisti. Secondo posto per Jurgen Klopp del Liverpool con 210 punti, terzo per Josep Guardiola del Manchester City FC con 108 punti.