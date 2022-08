Roma-Cremonese 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

La Roma batte 1-0 la Cremonese nel posticipo della seconda giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. A decidere il match la rete di Smalling al 20' della ripresa. Nota negativa per i giallorossi: nel finale di primo tempo Nicolò Zaniolo si è infortunato alla spalla sinistra. L'attaccante classe 1999 è uscito in barella: la diagnosi è trauma diretto con lussazione. I medici ipotizzano per lui circa un mese di stop, c'è quindi il rischio che torni dopo la sosta di settembre per le nazionali. Dopo la perdita di Wijnaldum, aumentano quindi i problemi di Josè Mourinho. In classifica i giallorossi restano a punteggio pieno con sei punti e in vetta alla classifica insieme a Napoli e Inter, mentre i grigiorossi restano fermi a zero (TUTTI GLI HIGHLIGHTS).