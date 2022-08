Europei di canoa, Italia d'oro nel K2 200 con Di Liberto e Rizza

Sport

Dalla Pellegrini a Paltrinieri, i nuotatori italiani più iconici

Anche grazie agli Europei di Roma, dove gli azzurri stanno facendo incetta di medaglie, il nuoto si conferma uno sport sempre più accattivante e un movimento in crescita costante oltre che un serbatoio di soddisfazioni storico per lo sport italiano. Ma chi sono i nostri nuotatori più forti di tutti i tempi? Scopriamolo in questa rassegna fotografica insieme a qualche curiosità

Se guardiamo il medagliere non ci sono dubbi, la regina indiscussa è Federica Pellegrini che si è aggiudicata 8 ori nelle gare più importanti intercontinentali. La nuotatrice italiana ha dato l’addio al nuoto alla fine del 2021, ma in questa estate è al centro del gossip per il matrimonio con il suo ex allenatore Matteo Giunta, che doveva essere a fine agosto, ma la Pellegrini ha appena smentito e adesso si attende la data ufficiale

Terzo in classifica Filippo Magnini: 4 ori (2 individuali e 2 in staffetta). Ultimamente di lui si parla più per il suo recente matrimonio in chiesa con Giorgia Palmas che non per la sua carriera. Ma resta uno dei grandi campioni italiani