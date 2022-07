Calciomercato, Dybala è un giocatore della Roma

A bordo di un jet privato messo a disposizione dai Friedkin diretto in Portogallo, l'ex numero 10 della Juventus raggiungerà direttamente ad Albufeira i suoi nuovi compagni e il tecnico Josè Mourinho. Anche le visite mediche verranno svolte in Portogallo.

La telefonata di Mourinho

Nei giorni scorsi si era mosso direttamente l’allenatore Mourinho che, prima di guidare la Roma nella sua terza amichevole stagionale, aveva chiamato al telefono Dybala per confermargli stima e voglia di averlo a sua disposizione. Per Dybala si erano mosse anche l’Inter (trattativa poi tramontata in seguito al ritorno in nerazzurro di Lukaku) e il Napoli.