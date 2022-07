NBA, Gallinari sceglie i Boston Celtics: pronto biennale da 13 milioni

Il cestista azzurro ha deciso di accettare la proposta dei biancoverdi non appena potrà scegliere la sua nuova squadra dopo il taglio da parte dei San Antonio Spurs. A riportarlo è ESPN

Danilo Gallinari sembra aver già scelto la sua prossima destinazione in NBA: i Boston Celtics. A riferirlo è Adrian Wojnarowski di ESPN, secondo cui il cestista azzurro si unirà ai biancoverdi una volta che sarà ufficialmente libero di decidere la sua prossima squadra, vale a dire quanto verrà tagliato da parte dei San Antonio Spurs.

La scelta dei vice-campioni in carica indica la chiara intenzione del Gallo di giocarsi il titolo NBA arrivato alla soglia dei 34 anni: sulle sue tracce, secondo le prime voci, c'erano anche i Chicago Bulls e i Miami Heat. Per Gallinari si parla di un contratto biennale da circa 13 milioni complessivi. L'azzurro potrà così giocarsi l'anello con una squadra che ha bisogno della sua capacità di dare punti dalla panchina, come visto anche durante le Finals perse contro Golden State. La "corte" a Gallinari è cominciata proprio poco dopo le finali, riuscendo a convincerlo con l'aggiunta del secondo anno di contratto.