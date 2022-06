Moto GP Catalunya, qualifiche: Aleix Espargaro parte in pole. VIDEO

Dominio fin dalle libere per il pilota spagnolo. Seconda piazza per Francesco Bagnaia su Ducati e terza posizione per il leader del Mondiale Fabio Quartararo su Yamaha. In seconda fila troviamo le Ducati Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin e, tra di loro, Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici del team Gresini

Pole position per Aleix Espargaro al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalunya di Moto Gp. A Montmelò il pilota spagnolo dell'Aprilia fa registrare il miglior tempo in 1'38"742. Seconda piazza per Francesco Bagnaia su Ducati e terza posizione per il leader del Mondiale Fabio Quartararo su Yamaha, che completa la prima fila. In seconda fila troviamo le Ducati Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin e tra di loro Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici del team Gresini. Per Espargaro è stato un dominio totale, con i migliori tempi fin dalle sessioni di libere.