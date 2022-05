MotoGp, Bagnaia su Ducati in pole nelle qualifiche Le Mans. HIGHLIGHTS

l pilota della Ducati sarà in prima fila con il compagno di team Jack Miller e Aleix Espargaro su Aprilia. Quarto il leader del mondiale Fabio Quartararo. Decima piazza per Marquez

Pole position per Pecco Bagnaia nel Gran Premio di Le Mans. Si tratta della seconda consecutiva dopo quella di Jerez. Il pilota della Ducati sarà in prima fila con il compagno di team Jack Miller e Aleix Espargaro su Aprilia. Quarto il leader del mondiale Fabio Quartararo, che gioca in casa questo GP. Quinta piazza per Enea Bastianini su Ducati del team Gresini. Decima piazza per Marc Marquez con la sua Honda.