Haaland al Manchester City, ufficiale l'accordo col Borussia Dortmund

Il Manchester City ufficializza l'accordo con il Borussia Dortmund per il passaggio al club campione d'Inghilterra dell'attaccante norvegese Erling Haaland. La conferma è arrivata dalla società inglese con un post sul proprio account Twitter: "Il Manchester City conferma di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland a partire dal 1 luglio 2022".

Clausola da 60 milioni

"Il trasferimento rimane soggetto ai termini finali del club con il giocatore", conclude la nota del City, che per questo trasferimento pagherà al Borussia la clausola di 60 milioni di euro (quindi non 75) del contratto del giocatore. Haaland, classe 2000, ormai da un po' era finito nel mirino dei Citizens: in Germania dal 2020 ha realizzato 61 gol in 66 presenze ufficiali con la maglia giallonera, venendo eletto la scorsa stagione giocatore dell'anno in Bundesliga, oltre ad essere nominato nella squadra dell'anno in Champions League, di cui è stato capocannoniere con 10 reti segnate alla prima stagione europea completa.