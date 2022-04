Tennis, Djokovic: sono malato, qualcosa condiziona il mio metabolismo

Novak Djokovic manca l'occasione di aggiudicarsi il primo titolo dell'anno e incolpa un misterioso malanno. A Belgrado, in casa, il serbo è stato battuto in finale dal russo Andrey Rublev in tre set, con l'ultimo chiuso a zero (6-2, 6-7(4), 6-0 il punteggio finale contro il numero 8 della classifica). Per il campione serbo ancora nessun trofeo anche a causa della partecipazione ridotta ai tornei per il no al vaccino anti Covid. Per Nole la spiegazione sarebbe da ricercare in un problema fisico che gli toglie le energie, ma che sottolinea non sarebbe una forma di long Covid.