Cristiano Ronaldo, gol all'Arsenal e dedica al figlio scomparso. FOTO

Sabato 23 aprile Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 100esimo gol in Premier League durante la partita disputata dalla sua squadra, il Manchester United, contro l'Arsenal. Dopo la rete, il portoghese ha alzato lo sguardo e indicato con l'indice il cielo: un gesto che è stato interpretato come una dedica al figlio morto pochi giorni fa durante il parto.

La vicenda

CR7 e la compagna, Georgina Rodriguez, avevano fatto sapere con un post su Instagram di essere in attesa di due gemelli lo scorso 28 ottobre. Il 18 aprile la coppia ha annunciato che uno dei due, una femmina, era venuto alla luce mentre l'altro era morto. "È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra piccola ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di felicità e speranza", avevano scritto, chiedendo rispetto per la loro privacy. Il 22 aprile CR7 ha poi postato una foto della sua famiglia con scritto: "Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per le parole e i gesti gentili. Il vostro supporto è importante e abbiamo tutti sentito l'amore e il rispetto che avete nei confronti della nostra famiglia. Ora è il tempo di essere grati per la vita a cui abbiamo appena dato il benvenuto in questo mondo". Il riferimento è anche alla scelta dei tifosi che, in occasione della partita Manchester United-Liverpool disputata durante i giorni del lutto, hanno deciso di dimostrare la loro vicinanza al calciatore con un lungo applauso a partire dal minuto 7.