Europa League, in campo Bayer Leverkusen-Atalanta 0-0. LIVE

Le ultime due italiane rimaste in corsa nelle coppe sono impegnate nei rispettivi match di ritorno degli ottavi di finale. In Europa League, i bergamaschi in Germania partono dalla vittoria 3-2 dell’andata. I giallorossi in Conference League ospitano alle 21 all’Olimpico il Vitesse dopo aver vinto 1-0 in trasferta in Olanda

Giovedì di coppa per Atalanta e Roma, le ultime due squadre italiane ancora in corsa in Europa. I bergamaschi sono impegnati in Germania contro il Bayer Leverkusen nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dal 3-2 ottenuto dalla squadra di Gasperini nella partita di Bergamo: diretta su Sky Sport 253 e Sky Sport Uno. Alle ore 21 invece tocca ai giallorossi che per il ritorno degli ottavi di Conference League se la vedranno contro il Vitesse: diretta su Sky Sport 252 e Sky Sport Uno. In Olanda, all’andata, la squadra di Mourinho si impose 1-0 in trasferta.