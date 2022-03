F1, accordo tra Aci e Liberty Media: Gp a Imola fino al 2025

"Molto soddisfatto per l'accordo, è stato un contratto complicato"

"Sono molto soddisfatto per l'accordo raggiunto con Liberty Media. È stato un contratto complicato perché fatto da noi che siamo un ente pubblico con un ente privato come la F1, ma la cosa importante è che siamo riusciti a confermare il Gp a Imola fino al 2025 e che avremo due gare di F1 in Italia per i prossimi anni". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente dell'Aci Sticchi Damiani. "È stato un grande lavoro di squadra. Siamo riusciti a creare un grande gruppo, e devo dire grazie al governo e al premier Mario Draghi, ai ministeri di Esteri, Finanze e Infrastrutture e alla Regione Emilia-Romagna", ha concluso.