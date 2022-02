Olimpiadi invernali 2026, l'arrivo della bandiera olimpica da Pechino

È arrivato a Malpensa il volo che porta in Italia la bandiera olimpica, con la delegazione di Milano Cortina 2026. Sul volo, oltre al sindaco di Milano, Giuseppe Sala e al sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, è presente la delegazione olimpica rappresentata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dall’ad di Milano-Cortina 2026, Vincenzo Novari, e dagli atleti medagliati Arianna Fontana, Federica Brignone, Francesca Lollobrigida e Amos Mosaner. L’arrivo del vessillo, passato dal sindaco di Pechino Chen Jining ai sindaci di Milano e di Cortina, è il primo step che porterà ai Giochi invernali che prenderanno il via tra 5 anni.

Fontana: "Non ci saranno spese inappropriate"

"Da oggi abbiamo i riflettori del mondo puntati, dobbiamo recuperare qualche ritardo accumulato anche per colpa del covid ma arriveremo", ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana parlando in occasione dell'arrivo della bandiera olimpica giunta dalla capitale cinese in occasione del passaggio di consegne tra Pechino 2022 e Milano Cortina 2026. "Riusciremo a fare una Olimpiade nuova, su quattro distinti siti e sarà la prima sostenibile, non ci saranno spese inappropriate e quello che resterà saranno le infrastrutture", ha concluso Fontana.