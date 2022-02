Gaffe social per Juan Musso. Momenti di imbarazzo per il portiere dell’Atalanta, che ha organizzato una romantica sorpresa per la fidanzata, Anna Ariaudo. Un grande mazzo di rose rosse e fiorellini bianchi nella stanza, immersa in tantissimi palloncini rossi a forma di cuore. Con la scritta "Sei la migliore" come didascalia alla foto pubblicata tra le sue storie del proprio profilo Instagram. Però, ai suoi followers non è sfuggito un dettaglio piccante.

Il dettaglio piccante

Nello scatto pubblicato tre le storie, oltre a fiori e palloncini, l’argentino non si è accorto di aver immortalato anche se stesso riflesso nello specchio, completamente nudo. E prima che il portiere dell’Atalanta potesse accorgersene, la foto è naturalmente diventata virale facendo il giro del web. Quindi, quando si è affrettata a rimuoverla, era ormai troppo tardi. "La foto corretta" ha scritto nella storia successiva, ripubblicando la stessa storia stavolta "oscurata".