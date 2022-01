Calcio, Greenwood è stato arrestato: accuse di “stupro e violenze”

L’attaccante del Manchester United è stato fermato dopo la denuncia della fidanzata che ha pubblicato sui social video e fotografie in cui appare con il volto insanguinato e lividi sul corpo. Il club in inglese lo sospende

E' stato arrestato con l'accusa di stupro e aggressione il giocatore del Manchester United, Greenwood. L'arresto è scattato in seguito della diffusione di immagini di abusi e violenze postate dalla fidanzata sui social, in cui appare con il volto insanguinato e lividi sul corpo. Sotto la scritta: "Per tutti quelli che vogliono sapere chi è Mason Greenwood veramente".

Il comunicato del Manchester United

Una prima nota del Manchester United ha avvertito che il club "non tollera nessun tipo di violenza". Poco dopo, un secondo comunicato, ha aggiunto che l'attaccante appena ventenne "non tornerà ad allenarsi né a giocare partite fino a nuovo ordine". Promessa del football britannico, considerato da alcuni "il nuovo Wayne Rooney", il giovane calciatore ha giocato in questa stagione 18 partite, mettendo a segno 5 goal nella Premier League.