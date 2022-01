Tennis, Nadal ha vinto gli Australian Open

Il campione spagnolo si aggiudica il secondo titolo sulla Rod Laver Arena battendo al quinto set il russo Daniil Medvedev, di dieci anni più giovane. Questo è il suo 21° Slam in carriera, un traguardo che nessun altro tennista uomo ha mai raggiunto. Sia Federer che Djokovic sono fermi a 20 Condividi

Rafael Nadal ha vinto gli Australian Open. Il campione spagnolo, classe 1986, si è imposto alla 110ª finale del torneo di circuito maschile sull'avversario, Daniil Medvedev, di 10 anni più giovane, per 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 e 7-5 dopo una partita durata quasi 4 ore e 45 minuti. La sua vittoria è stata sudata: per i primi due set è rimasto sotto, ma poi è riuscito a ribaltare le carte in tavola e a imporsi vincendone altri tre, non senza difficoltà. Per Nadal questo è il 21° Slam in carriera e gli consente di sorpassare gli altri due grandi campioni di questo sport, lo svizzero Roger Federer e il serbo Novak Djokovic, fermi a venti. Nole, che dal 3 febbraio 2020 detiene il primato di numero 1 al mondo, era infatti favorito ma non ha potuto partecipare al torneo essendo stato espulso dal Paese dopo un lungo iter giudiziario iniziato con la dichiarazione di aver ottenuto un’esenzione per la vaccinazione anti-Covid: condizione che era stata imposta a tutti i giocatori del torneo.



La sfida ha avuto inizio alle 9:30 ora italiana, le 19:30 a Melbourne, con Nadal al servizio. Al terzo game, lo spagnolo era avanti 2-1 ma il set si è chiuso con la vittoria di Medvedev per 6-2. Il russo si è aggiudicato anche il secondo set, che è stato molto più combattuto e ha visto entrambi avvicinarsi al set point salvo poi annullarlo. Si è quindi andati al tie-break, vinto dal russo per 7-5. Il terzo set è stato un continuo rincorrersi: Medvedev ha conquistato il primo game, Nadal il secondo. Il russo è risalito ma lo spagnolo è riuscito a recuperare e si è tornati in pari. Medvedev ha quindi conquistato il quinto game e, quando era a un punto per portare a casa anche il sesto, ha visto l'avversario rialzarsi. Il set si è chiuso solo al decimo game, con la vittoria di Nadal 6-4, che ha conquistato anche il quarto con lo stesso punteggio. Il quinto set si è riaperto all'insegna del combattimento con Medvedev che ha vinto il primo e lo spagnolo il secondo. Nessuno dei due voleva arrendersi e si sono giocati dodici game, ma Nadal, alla fine, ha avuto la meglio.