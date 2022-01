Nandez, mandato di arresto dall’Uruguay per il giocatore del Cagliari

Il centrocampista, secondo quanto riportato da TeleMundo, è stato denunciato dall’ex compagna per violenza domestica. Positivo al Covid, il giocatore è attualmente in Italia, in isolamento nella propria casa

Il giocatore del Cagliari Naithan Nandez sarebbe accusato di “violenza domestica, psicologia e patrimoniale” e per questo motivo, dall’Uruguay, sarebbe stato spiccato un mandato di arresto. A riportare la notizia TeleMundo , secondo cui il calciatore sarebbe stato denunciato dalla ex compagna, Sarah Garcia Mauri. Nandez, risultato positivo al Covid dopo il rientro a Cagliari, si trova ora in isolamento presso la propria abitazione.

Le prime informazioni sull'inchiesta

La notizia del mandato di arresto è in primo piano su tutti i media in Uruguay, ma anche in Argentina, dove il calciatore ha militato nel Boca Juniors, insieme a Carlos Tevez. Ovacion, sezione sportiva del quotidiano el Pais di Montevideo, sostiene di avere appreso da fonti giudiziarie che i fatti oggetto della denuncia si sarebbero verificati al di fuori dell'Uruguay, più precisamente in Argentina e in Italia. Inoltre, il giornale spiega che il mandato di cattura è valido per il territorio uruguaiano, e non a livello internazionale, per cui "bisognerà attendere le prossime ore che la Giustizia definisca questa situazione. Se estenderà la validità fuori dal confine nazionale o attenderà l'eventuale rientro del calciatore nel Paese per avviare una istruttoria".