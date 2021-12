Tennis, Nadal positivo al Covid: valuterò i miei impegni

Lo spagnolo spiega che il virus è stato rintracciato in un test Pcr a cui è stato sottoposto al suo arrivo in Spagna

Rafael Nadal ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19. In una serie di messaggi sui social, lo spagnolo spiega di essere risultato positivo a un test Pcr al suo arrivo in Spagna. Il campione di tennis, con 20 titoli del Grande Slam in carriera, tornava da un'esibizione ad Abu Dhabi. "Sia in Kuwait che ad Abu Dhabi, siamo stati controllati ogni due giorni e siamo stati negativi, l'ultimo venerdì con il risultato sabato", spiega Nadal.