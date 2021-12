Barcellona, Sergio Aguero si ritira per motivi di salute

In conferenza stampa al Camp Nou, il 'Kun' ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionale per motivi di salute. L’attaccante dei blaugrana, accolto da applausi scroscianti, si è detto incerto sul suo futuro. "Ho preso la decisione 10 giorni fa. Ho fatto di tutto per vedere se c'era qualche speranza, ma purtroppo non erano molte"

Sergio Aguero, accompagnato dal presidente del Barcellona Laporta, ha annuciato in conferenza stampa, il suo ritiro dal calcio professionale per problemi cardiaci. "È un momento molto difficile della mia vita, però sono felice della decisione che ho preso per il bene della mia salute" ha detto in lacrime Aguero.



“I medici mi hanno consigliato di lasciare”

L'attaccante argentino ha sofferto di un'aritmia nella partita contro l'Alaves del 30 ottobre. "Ero nelle buone mani dei medici, mi hanno detto che la cosa migliore era smettere di giocare e ho preso questa decisione” Ho fatto del mio meglio per vedere se c'era qualche speranza ma non è servito.: "Ora mi sento bene. Le prime due settimane sono state molto dure, però quando mi sono sottoposto ai primi test fisici i medici mi hanno spiegato la situazione: c'era una possibilità molto significativa che non potessi più continuare a giocare".



Le ultime mosse

Già all'Atletico Madrid prima dell'esperienza inglese, il Kun Aguero era tornato in Spagna in estate, con la scadenza del suo contratto a Manchester, dove ha giocato dieci anni segnando 184 gol in 275 partite. Aveva iniziato ad allenarsi con il Barca dopo aver vinto la Copa America con l'Argentina, con un contratto valido sino alla fine della stagione 2022/2023 e una clausola rescissoria fissata a 100 milioni di euro.

Le parole del presidente del Barcellona Laporta

In conferenza stampa è intervenuto commosso anche il presidente dei blaugrana: "Sono contento di essere accanto a te, Sergio. È come se rappresentassi tutte le squadre per cui hai giocato. Sei arrivato qui con grande voglia e pensiamo che tu abbia preso la decisione più corretta. Hai tutto il nostro appoggio, siamo qui per te. Sei stato un giocatore di fama internazionale, un goleador nato ed apprezzato in tutto il mondo. Ciò che hai seminato nel calcio, anche per la simpatia e la professionalità, ha significato tanto e sicuramente lo raccoglierai in futuro. Te lo meriti"