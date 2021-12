Francia, abusi su minore: arrestato olimpionico di nuoto Agnel

Il vincitore di due ori ai Giochi di Londra 2012 è stato fermato a Parigi e portato a Mulhouse nell'ambito di un'inchiesta per "violenze e abusi sessuali su un minore di 15 anni"

Yannick Agnel, 29enne olimpionico di nuoto (a Londra 2012 vinse due ori) è stato arrestato a Mulhouse nell'ambito di un'inchiesta per "violenze e abusi sessuali su un minore di 15 anni", secondo quanto hanno fatto sapere fonti delle forze dell'ordine locali. Agnel è stato "fermato a Parigi e portato in stato di arresto a Mulhouse", ha spiegato il procuratore della Repubblica di quest'ulltima città, Edwige Roux-Morizot. I fatti risalgono "più o meno al 2016". Sempre in quel periodo Agnel venne cacciato al club del quale faceva parte.