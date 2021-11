Italia, Mancini perde anche Chiellini per la sfida con la Svizzera

Roberto Mancini perde anche il suo capitano. Dopo l'infortunio accusato ieri da Ciro Immobile , oggi toccherà a Giorgio Chiellini lasciare il ritiro della Nazionale. Il centrale ha provato a stringere i denti, ma alla fine ha dovuto arrendersi al dolore. Non ci sarà lui in campo, quindi, nella sfida contro la Svizzera in programma venerdì 12 novembre.

Baluardo Bonucci

Chiellini e Bonucci erano rimasti fuori dall'ultima partita della Juventus in Serie A, il primo per affaticamento muscolare, l'altro aveva accusato un problema nel riscaldamento prima della partita con la Fiorentina. L'intento era di preservarlo in vista dell'impegno con la Nazionale, ma purtroppo non è servito. Sarà dunque Leonardo Bonucci a guidare la difesa azzurra nella partita di venerdì.