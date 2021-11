La Formula 1 piange Antonia Terzi, morta in un incidente stradale

L’ingegnera contesa da Ferrari e Williams ha perso la vita in uno schianto in autostrada. Aveva inventato il "muso a tricheco" della FW26 e aveva progettato l’avveniristico "Superbus" capace di trasportare 23 passeggeri a oltre 250 chilometri all’ora

La Formula 1 piange Antonia Terzi, morta in uno schianto in Inghilterra sulle cui cause sta indagando la polizia del Regno Unito. 50 anni, modenese, ingegnera con tante idee vulcaniche, apprezzatissima dai team della Formula 1, Antonia Terzi era stata prima alla Ferrari e poi alla Williams, alle dirette dipendenze di Patrick Head che per averla con sé l’aveva "strappata" alla scuderia del Cavallino rampante.