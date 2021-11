Serie A, Bologna-Cagliari 2-0: video, gol e highlights

Il Bologna batte 2-0 il Cagliari nel posticipo del lunedì che ha chiuso l’11esima giornata del campionato di Serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A - I RISULTATI DELLE PARTITE DI IERI DELLE 15 - INTER-UDINESE 2-0 - SALERNITANA-NAPOLI 0-1 - ROMA-MILAN 1-2). Primo tempo equilibrato con diverse potenziali chance da gol per entrambe le squadre ma nessuna vera occasione nitida. A inizio ripresa, al minuto 49, i padroni di casa sbloccano il match: De Silvestri, servito da Medel e favorito da un velo di Arnautovic, si trova a tu per tu con Cragno e segna. Bologna vicino al raddoppio con Sansone che colpisce il palo con un tiro da fuori area. Finale convulso con l'espulsione di Caceres che lascia il Cagliari in 10. In pieno recupero Arnautovic trova il gol del 2-0 che chiude la partita.